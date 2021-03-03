Україна виходить з «мобільної» угоди з СНД. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151235-ukrayina-vyhodyt-z-ugody-z-snd-u-sferi-mobilnogo-zv-yazku.html

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Кабінет міністрів вирішив вивести Україну з угоди з СНД у сфері мобільного зв’язку.

Уряд 3 березня розглянув та схвалив проект закону «Про вихід з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку» та проект відповідного розпорядження. Верховній Раді рекомендували припинити для України дію цієї угоди. Рішення було ухвалене під час засідання уряду, яке транслювалося на Youtube-каналі Кабміну.

Зазначалося, що угода щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку визначає домовленості щодо забезпечення співробітництва країн-учасниць СНД у сфері розвитку систем стільникового рухомого зв’язку, удосконалення міждержавного ринку послуг та послідовної реалізації Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку від 9 жовтня 1992 року. Угода була підписана 17 січня 1997 року в Москві та ратифікована законом України від 3 березня 1998 року.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що за період, що минув з часу підписання угоди, вона не набрала для України практичної реалізації, а співпраця та будь-які контакти із виконавчими органами СНД з питань її реалізації з об'єктивних причин не відбуваються.

Крім того, ст. 6 угоди передбачає проведення заходів із наближення національних нормативно-правових актів країн СНД у сфері розвитку та використання систем стільникового рухомого зв’язку, що не відповідає зобов’язанням, взятим при підписанні Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Остаточне рішення про вихід ухвалюватиме парламент.

Нагадаємо, у жовтні Україна вийшла з «Угоди про співпрацю держав-учасниць СНД в боротьбі з незаконною міграцією». Ця угода була підписана у 1999 році, а в Україні набрала чинності 14 вересня 1999 року.