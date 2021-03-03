Естонія зважувалася на децентралізацію 15 років, в Україні все пройшло гладко — посол ЄС

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Децентралізацію в Україні оцінив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас. Дипломат зауважив, що його рідна Естонія зважувалася на реформу децентралізації 15 років через протести на місцевому рівні.

У нас (Києва і Брюсселя — ред.) був дуже хороший прогрес в кількох сферах, в кількох флагманських реформах щодо виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС — таких як реформа децентралізації, яка була майже завершена до минулої осені. Я повинен сказати, що сам із Естонії, яка робить аналогічну реформу. І на те, щоб уряд на це пішов, потрібно було 15 років, через протести на місцевому рівні. В Україні все пройшло на диво гладко — формування нових громад, за чим пішли відповідальні кроки щодо виділення коштів для початку роботи нових громад, — розповів Маасікас в інтерв’ю «Українському радіо».

На його думку, ще кілька «децентралізаційних» законів має бути ухвалено, проте цю реформу можна назвати успішною. Окрім цього, він згадав про успіхи України у сфері енергетики.

Ми досягли успіху у сфері енергетики і анбандлінгу — виділення з «Нафтогазу» газотранспортної системи. У галузі транспорту ще багато що належить зробити. Ми дуже задоволені тим, що внутрішні водні шляхи створюються відповідно до європейської практики. Ми дуже сподіваємося на розпочатий нами діалог щодо Європейської зеленої угоди, — резюмував дипломат.

Він нагадав, що зелена угода визначає засади відновлення економіки на стійкій основі, і Україна як велика країна-сусід відіграє значну роль у цьому процесі.