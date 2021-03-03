Нардепи перейменували сім сіл в шести областях країни. Фото: zp-fakty.net.ua

https://racurs.ua/ua/n151233-nardepy-pereymenuvaly-sim-sil-v-shesty-oblastyah-krayiny-spysok.html

Ракурс

Верховна Рада України 3 березня перейменувала сім українських сіл.

Нові назви отримали населені пункти в шести областях — Львівській, Івано-Франківській, Житомирській, Тернопільській, Сумській та Полтавській. Також Рада дала назву населеному пункту у Тисменицькому районі Прикарпаття. Про це повідомила прес-служба ВРУ.

Були перейменовані наступні села:

село Коросне Львівського району Львівської області;

село Брустурів Косівського району Івано-Франківської області;

село Борщів Львівського району Львівської області;

село Кринички Житомирського району Житомирської області;

село Зеблози Кременецького району Тернопільської області;

село Зарічне Охтирського району Сумської області;

село Мокріївка Миргородського району Полтавської області.

Як відомо, у квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила пакет законів про декомунізацію, серед яких — закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки». Цей закон передбачає перейменування низки населених пунктів, а також зміни назв тих вулиць, що мають стосунок до діячів і деяких подій в історії комуністичного режиму.

Нагадаємо, у лютому парламентський комітет з питань організації державної влади підтримав перейменування селища Новгородське у Донецькій області в смт Нью-Йорк, яке у радянські часи перейменували на Новгородське, оскільки воно «не дуже вже по-російськи і звучало» і було співзвучне з американським Нью-Йорком.