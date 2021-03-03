Нардепы переименовали семь сел в шести областях страны. Фото: zp-fakty.net.ua

https://racurs.ua/n151233-nardepy-pereimenovali-sem-sel-v-shesti-oblastyah-strany-spisok.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 3 марта переименовала семь украинских сел.

Новые названия получили населенные пункты в шести областях — Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Тернопольской, Сумской и Полтавской. Также Рада дала название населенному пункту в Тисменицком районе Прикарпатья. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Были переименованы следующие села:

село Коросное Львовского района Львовской области;

село Брустуров Косовского района Ивано-Франковской области;

село Борщев Львовского района Львовской области;

село Кринички Житомирского района Житомирской области;

село Зеблозы Кременецкого района Тернопольской области;

село Заречное Ахтырского района Сумской области;

село Мокриевка Миргородского района Полтавской области.

Как известно, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, среди которых — закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики». Этот закон предусматривает переименование ряда населенных пунктов, а также изменения названий тех улиц, которые имеют отношение к деятелям и некоторым событиям в истории коммунистического режима.

Напомним, в феврале парламентский комитет по вопросам организации государственной власти поддержал переименование поселка Новгородское в Донецкой области в пгт Нью-Йорк, который в советские времена переименовали в Новгородское, поскольку он «не очень по-русски звучал» и был созвучен с американским Нью-Йорком.