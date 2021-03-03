Нардепы переименовали семь сел в шести областях страны (СПИСОК)https://racurs.ua/n151233-nardepy-pereimenovali-sem-sel-v-shesti-oblastyah-strany-spisok.htmlРакурс
Верховная Рада Украины 3 марта переименовала семь украинских сел.
Новые названия получили населенные пункты в шести областях — Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Тернопольской, Сумской и Полтавской. Также Рада дала название населенному пункту в Тисменицком районе Прикарпатья. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.
Были переименованы следующие села:
- село Коросное Львовского района Львовской области;
- село Брустуров Косовского района Ивано-Франковской области;
- село Борщев Львовского района Львовской области;
- село Кринички Житомирского района Житомирской области;
- село Зеблозы Кременецкого района Тернопольской области;
- село Заречное Ахтырского района Сумской области;
- село Мокриевка Миргородского района Полтавской области.
Как известно, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, среди которых — закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики». Этот закон предусматривает переименование ряда населенных пунктов, а также изменения названий тех улиц, которые имеют отношение к деятелям и некоторым событиям в истории коммунистического режима.
Напомним, в феврале парламентский комитет по вопросам организации государственной власти поддержал переименование поселка Новгородское в Донецкой области в пгт Нью-Йорк, который в советские времена переименовали в Новгородское, поскольку он «не очень по-русски звучал» и был созвучен с американским Нью-Йорком.