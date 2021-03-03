Неандертальці могли сприймати людську мову – нове дослідження. Фото: dvokrapkа

https://racurs.ua/ua/n151231-neandertalci-mogly-spryymaty-ludsku-movu-nove-doslidjennya.html

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Неандертальці могли розуміти й відтворювати мову людини, заявила міжнародна команда дослідників.

Вчені з’ясували це за допомогою створення віртуальних тривимірних моделей структур вуха в Homo sapiens та неандертальців. Результати роботи опублікували в журналі Nature Ecology and Evolution.

Результати переконливі і показують, що неандертальці мали здатність сприймати та відтворювати людську мову. Це один з небагатьох поточних напрямків досліджень, які спираються на викопні дані для вивчення еволюції мови, безсумнівно, складного предмета в антропології, — заявили вчені.

Вони також додали, що еволюція мови та мовних здібностей неандертальців є давнім питанням еволюції людини.

Результати аналізу показали, що неандертальці краще чули та розпізнавали звуки в діапазоні 4−5 кГц, ніж їхні предки.

Ще одним результатом дослідження стало те, що мова неандертальців охоплювала активне використання приголосних.

Вчені додали, що це відкриття стало цікавим аспектом, який може сприяти до ще більш активного вивчення лінгвістичних здібностей викопних предків людини.

Нагадаємо, ходовою валютою стародавніх індіанців виявилися намиста з черепашок. Дослідники показали, що індіанці народу чумаші не використовували валюту для розрахунків, бо були мисливцями-збирачами.