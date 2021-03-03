Порошенко не дав Яценюку запровадити санкції проти Медведчука — Аваков

https://racurs.ua/ua/n151232-poroshenko-ne-dav-yacenuku-zaprovadyty-sankciyi-proty-medvedchuka-avakov.html

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Арсен Аваков, очільник Міністерства внутрішніх справ, повідомив чому санкції проти проросійського політика і кума Путіна Віктора Медведчука не було запроваджено за президентства Петра Порошенка. За його словами, на останнє засідання Кабміну Арсенія Яценюка, під час якого мало розглядатися питання «труби Медведчука», не з’явилися міністри з квоти Порошенка.

Коли ми говоримо про конкретний пакет санкцій проти телеканалів спочатку, а потім по трубі цій… Я хочу вас повернути в історичний екскурс на п’ять років назад. Ви не знаєте, який було останнє засідання уряду Арсенія Яценюка перед відставкою… У середу було засідання Кабміну, на якому Яценюк доручив Міністерству юстиції в п’ятницю запровадити санкції проти труби (Медведчука в 2016 році — ред.). Я на п’ятницю прийшов у зал. І не прийшли кілька міністрів з квоти партії Порошенка. Це було останнє засідання уряду. Порошенко зірвав кворум, давши вказівку міністрам не приходити, — заявив Аваков в інтерв’ю Гордону.

За словами глави МВС, таким чином п’ятий президент посприяв тому, щоб в 2016 році санкції проти Медведчука не були запроваджені.

Це було його (Порошенка — ред.) управлінське рішення… Він повинен за нього відповідати… Він потім багато зробив хорошого, багато зробив поганого, багато зробив різного. І у кожного для нього є своя оцінка. Але я вважаю, що тоді ми започаткували такий, поганий, конформізм, який призвів до того, що «п'ята колона» заробляла незрозумілі гроші, на незрозумілі гроші фінансувала незрозумілим чином засоби масової інформації, промивала мізки, — резюмував Аваков.



Він зазначив, що Україна опинилася в такому світі, в якому «ніби як війна, а в той же час і демократія така, ліберальна: ліберальна до ворога». Глава МВС також визнав, що не є «фанатом Петра Олексійовича», хоча довгі роки з ним пропрацював.