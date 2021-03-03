Законопроект про Національне військове меморіальне кладовище підтримала Рада. Фото: УП

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Національне військове меморіальне кладовище створлять в Україні.

Верховна Рада 3 березня в першому читанні ухвалила законопроект № 4225 «Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища». За таке рішення проголосували 304 народних депутати. Про це повідомлялося в ході трансляції засідання парламенту.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на сьогодні законом не передбачене поняття Національного військового меморіального кладовища та особливості його правового статусу. Автори закону пропонують доповнити закон України «Про поховання та похоронну справу» новою ст. 23−1, відповідно до якої Національне військове меморіальне кладовище є об'єктом права державної власності та не підлягає приватизації або передачі в оренду.

Зазначається, що замовником цвинтаря є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни. Будуватимуть Національне військове меморіальне кладовище за рахунок бюджету.

Порядок організації поховань та перепоховань на території кладовища поклали на Кабмін, також уряд затверджуватиме зразок намогильних споруд та меморіальних табличок. Витрати на поховання померлих на його території ляжуть на держбюджет.

У разі осквернення могил чи намогильних споруд відшкодування матеріальних збитків здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України з наступним їх відшкодуванням за рахунок винних осіб згідно із законом, — йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект щодо встановлення на території України єдиного часу і скасування переходу на літній та зимовий.