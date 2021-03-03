Законопроект о Национальном военном мемориальном кладбище поддержала Рада. Фото: УП

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Национальное военное мемориальное кладбище создадут в Украине.

Верховная Рада 3 марта в первом чтении приняла законопроект № 4225 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Национального военного мемориального кладбища». За такое решение проголосовали 304 народных депутата. Об этом сообщалось в ходе трансляции заседания парламента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на сегодня законом не предусмотрено понятие национального военного мемориального кладбища и особенности его правового статуса. Авторы закона предлагают дополнить закон Украины «О захоронении и похоронном деле» новой ст. 23−1, в соответствии с которой Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду.

Отмечается, что заказчиком кладбища является центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны. Строить Национальное военное мемориальное кладбище будут за счет бюджета.

Порядок организации захоронений и перезахоронений на территории кладбища возложили на Кабмин, также правительство будет утверждать образец намогильных сооружений и мемориальных табличек. Расходы на захоронение умерших на его территории лягут на госбюджет.

В случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещения материальных убытков осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины с последующим их возмещением за счет виновных лиц в соответствии с законом, — говорится в пояснительной записке.

Напомним, 3 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об установлении на территории Украины единого времени и отмены перехода на летнее и зимнее.