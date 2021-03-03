Порошенко не дал Яценюку ввести санкции против Медведчука — Аваков

https://racurs.ua/n151232-poroshenko-ne-dal-yacenuku-vvesti-sankcii-protiv-medvedchuka-avakov.html

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Арсен Аваков, глава Министерства внутренних дел, сообщил почему санкции против пророссийского политика и кума Путина Виктора Медведчука не были введены при президентстве Петра Порошенко. По его словам, на последнее заседание Кабмина Арсения Яценюка, в ходе которого должен был рассматриваться вопрос «трубы Медведчука», не явились министры из квоты Порошенко.

Когда мы говорим о конкретном пакете санкций против телеканалов сначала, а затем по трубе этой… Я хочу вас вернуть в исторический экскурс на пять лет назад. Вы не знаете, какое было последнее заседание правительства Арсения Яценюка перед отставкой… В среду было заседание Кабмина, на котором Яценюк поручил Министерству юстиции в пятницу ввести санкции против трубы (Медведчука в 2016 году — ред.). Я на пятницу пришел в зал. И не пришло несколько министров из квоты партии Порошенко. Это было последнее заседание правительства. Порошенко сорвал кворум, дав указание министрам не приходить, — заявил Аваков в интервью Гордону.

По словам главы МВС, таким образом пятый президент поспособствовал тому, чтобы в 2016 году санкции против Медведчука не были введены.

Это было его (Порошенко — ред.) управленческое решение на тот счет. Он должен за него отвечать… Он потом много сделал хорошего, много сделал плохого, много сделал разного. И у каждого для него есть своя оценка. Но я считаю, что тогда мы положили начало такому, нехорошему, конформизму, который привел к тому, что «пятая колонна» зарабатывала непонятные деньги, на непонятные деньги финансировала непонятным образом средства массовой информации, промывала мозги, — резюмировал Аваков.



Он отметил, что Украина оказалась в таком мире, в котором «вроде как война, а в то же время и демократия такая, либеральная: либеральная к врагу». Глава МВД также признал, что не является «фанатом Петра Алексеевича», хотя долгие годы с ним проработал.