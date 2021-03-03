Закодовані листи XVII ст. вчені змогли розшифрувати незвичайним способом. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n151215-zakodovani-lysty-xvii-st-vcheni-zmogly-rozshyfruvaty-nezvychaynym-sposobom-foto.html

Ракурс

Нерозкриті листи XVII ст. ученим вдалося прочитали за допомогою високочутливого рентгенівського сканера, який призначений для вивчення мінерального складу зубів.

Оскільки в чорнилі містяться метали, стоматологічний сканер зміг розпізнати їх на папері. Потім науковці змогли розшифрувати отримане зображення в текст, пише Queen Mary University of London.

Лист було підписано 31 липня 1697 року. У ньому чоловік на ім’я Жак Сеннак просить свого кузена, французького торговця в Гаазі П'єра Ле Пера, вислати завірену копію повідомлення про смерть їхнього родича Даніеля Ле Пера.

Це послання науковці знайшли в стародавній поштовій скрині разом з ще 2 тис. 500 листами, які так і не дійшли до адресатів. Вчені продовжать їх розшифровку, оскільки вважають, що ці послання допоможуть вивчити побут європейців того часу.

До цього моменту вчені не могли прочитати старовинні листи, не пошкодивши їх. Оскільки в XVII ст. ще не було конвертів, відправники складали аркуш паперу в «поштовий замок» і закріплювали, щоб він не розвернувся.

Адресат завжди знав, чи читав хтось лист до нього, оскільки його можна було відкрити тільки розрізавши папір.