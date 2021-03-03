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Ракурс
Закодовані листи XVII ст. вчені змогли розшифрувати незвичайним способом. Фото: CNN

Закодовані листи XVII ст. вчені змогли розшифрувати незвичайним способом (ФОТО)

3 бер 2021, 12:18
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Нерозкриті листи XVII ст. ученим вдалося прочитали за допомогою високочутливого рентгенівського сканера, який призначений для вивчення мінерального складу зубів.

Оскільки в чорнилі містяться метали, стоматологічний сканер зміг розпізнати їх на папері. Потім науковці змогли розшифрувати отримане зображення в текст, пише Queen Mary University of London.

Закодовані листи XVII ст. вчені змогли розшифрувати незвичайним способом. Фото: CNN

Лист було підписано 31 липня 1697 року. У ньому чоловік на ім’я Жак Сеннак просить свого кузена, французького торговця в Гаазі П'єра Ле Пера, вислати завірену копію повідомлення про смерть їхнього родича Даніеля Ле Пера.

Це послання науковці знайшли в стародавній поштовій скрині разом з ще 2 тис. 500 листами, які так і не дійшли до адресатів. Вчені продовжать їх розшифровку, оскільки вважають, що ці послання допоможуть вивчити побут європейців того часу.

Закодовані листи XVII ст. вчені змогли розшифрувати незвичайним способом. Фото: CNN


До цього моменту вчені не могли прочитати старовинні листи, не пошкодивши їх. Оскільки в XVII ст. ще не було конвертів, відправники складали аркуш паперу в «поштовий замок» і закріплювали, щоб він не розвернувся.

Адресат завжди знав, чи читав хтось лист до нього, оскільки його можна було відкрити тільки розрізавши папір.

Джерело: Ракурс


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