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Ракурс
Закодированные письма XVII в. ученые смогли расшифровать необычным способом. Фото: CNN

Закодированные письма XVII в. ученые смогли расшифровать необычным способом (ФОТО)

3 мар 2021, 12:18
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Нераскрытые письма XVII в. ученым удалось прочитать с помощью высокочувствительного рентгеновского сканера, предназначенного для изучения минерального состава зубов.

Поскольку в чернилах содержатся металлы, стоматологический сканер смог распознать их на бумаге. Затем ученые смогли расшифровать полученное изображение в текст, пишет Queen Mary University of London.

Закодированные письма XVII в. ученые смогли расшифровать необычным способом. Фото: CNN

Письмо было подписано 31 июля 1697 года. В нем мужчина по имени Жак Сеннак просит своего кузена, французского торговца в Гааге Пьера Ле Пера, выслать заверенную копию сообщения о смерти их родственника Даниэля Ле Пера.

Это послание ученые нашли в древнем почтовом ящике вместе с еще 2 тыс. 500 письмами, которые так и не дошли до адресатов. Ученые продолжат их расшифровку, поскольку считают, что эти послания помогут изучить быт европейцев того времени.

Закодированные письма XVII в. ученые смогли расшифровать необычным способом. Фото: CNN


До этого момента ученые не могли прочитать старинные письма, не повредив их. Поскольку в XVII в. еще не было конвертов, отправители складывали лист бумаги в «почтовый замок» и закрепляли, чтобы он не развернулся.

Адресат всегда знал, читал ли кто-то письмо раньше, поскольку его можно было открыть только разрезав бумагу.

Источник: Ракурс


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