Закодированные письма XVII в. ученые смогли расшифровать необычным способом. Фото: CNN

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Ракурс

Нераскрытые письма XVII в. ученым удалось прочитать с помощью высокочувствительного рентгеновского сканера, предназначенного для изучения минерального состава зубов.

Поскольку в чернилах содержатся металлы, стоматологический сканер смог распознать их на бумаге. Затем ученые смогли расшифровать полученное изображение в текст, пишет Queen Mary University of London.

Письмо было подписано 31 июля 1697 года. В нем мужчина по имени Жак Сеннак просит своего кузена, французского торговца в Гааге Пьера Ле Пера, выслать заверенную копию сообщения о смерти их родственника Даниэля Ле Пера.

Это послание ученые нашли в древнем почтовом ящике вместе с еще 2 тыс. 500 письмами, которые так и не дошли до адресатов. Ученые продолжат их расшифровку, поскольку считают, что эти послания помогут изучить быт европейцев того времени.

До этого момента ученые не могли прочитать старинные письма, не повредив их. Поскольку в XVII в. еще не было конвертов, отправители складывали лист бумаги в «почтовый замок» и закрепляли, чтобы он не развернулся.

Адресат всегда знал, читал ли кто-то письмо раньше, поскольку его можно было открыть только разрезав бумагу.