ДБР допитає нардепів у справі про кнопкодавство за Шкарлета, фото — КП

https://racurs.ua/ua/n151214-dbr-dopytaie-nardepiv-u-spravi-pro-knopkodavstvo-za-shkarleta.html

Ракурс

Кнопкодавство у Верховній Раді за призначення міністром освіти і науки Сергія Шкарлета розслідує Держбюро розслідувань.

Чотирьох нардепів з фракції «Голос» викликали на допит як свідків у справі про порушення Реглмаенту Ради, а саме — про неособисте голосування.

Отримали лист-запрошення в ДБР за фактом кнопкодавства за Шкарлета, — написав у своїх соцмережах нардеп з «Голоса» Ярослав Железняк, який також викликаний у ДБР.

Скандал з міністром Сергієм Шкарлетом у Верховній Раді, пов’язаний зі зникненням відеозаписів одного з голосувань у січні, продовжується. Раніше Управління держохорони підтвердило цей факт.

Сергій Шкарлет став міністром освіти і науки України 17 грудня, коли Верховна Рада підтримала його призначення мінімально необхідною кількістю голосів — 226, при цьому, наприклад, нардеп Григорій Суркіс з «Опозиційною платформи — За життя» проголосував «за», будучи відсутнім у Раді.

Раніше Шкарлет кілька місяців працював в уряді зі статусом виконуючого обов’язки міністра.

За розслідування справи взявся Офіс генпрокурора.

15 лютого під час погоджувальної ради голів депутатських фракцій парламенту лідер «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що відео моменту кнопкодавства за Шкарлета «раптово зникло».

24 грудня депутати з фракції «Голос» оприлюднили докази кнопкодавства під час голосування за кандидатуру скандального в. о. міністра освіти, якого звинувачують в масовому плагіаті. Раніше комітет Ради звернувся до Управління держохорони за записами з камер в сесійній залі.