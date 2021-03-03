ГБР допросит нардепов по делу о кнопкодавстве за Шкарлета, фото — КП

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Ракурс

Кнопкодавство в Верховной Раде за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета расследует Госбюро расследований.

Четырех нардепов из фракции «Голос» вызвали на допрос как свидетелей по делу о нарушении Реглмаента Рады, а именно — о неличном голосовании.

Получили письмо-приглашение в ГБР по факту кнопкодавства за Шкарлета, — написал в своих соцсетях нардеп из «Голоса» Ярослав Железняк, который также вызван в ГБР.

Скандал с министром Сергеем Шкарлет в Верховной Раде, связанный с исчезновением видеозаписей одного из голосований в январе, продолжается. Ранее Управление госохраны подтвердило этот факт.

Сергей Шкарлет стал министром образования и науки Украины 17 декабря, когда Верховная Рада поддержала его назначение минимально необходимым количеством голосов (226), при этом, например, нардеп Григорий Суркис из «Оппозиционной платформы — За жизнь» проголосовал «за», будучи отсутствующим в Раде.

Ранее Шкарлет несколько месяцев работал в правительстве со статусом исполняющего обязанности министра.

За расследование дела взялся Офис генпрокурора. 15 февраля во время согласительного совета глав депутатских фракций парламента лидер «Голоса» Железняк заявил, что видео момента кнопкодавства за Шкарлета «внезапно исчезло».

24 декабря депутаты из фракции «Голос» обнародовали доказательства кнопкодавства во время голосования за кандидатуру скандального и.о. министра образования, которого обвиняют в массовом плагиате. Ранее комитет Рады обратился в Управление госохраны по поводу записей камер в сессионном зале.