Неандертальцы могли воспринимать человеческую речь. Фото: dvokrapkа

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Неандертальцы могли понимать и воспроизводить речь человека, заявила международная команда исследователей.

Ученые выяснили это с помощью создания виртуальных трехмерных моделей структур уха у Homo sapiens и неандертальцев. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution.

Полученные результаты убедительны и ясно показывают, что неандертальцы обладали способностью воспринимать и вырабатывать человеческую речь. Это одна из немногих продолжающихся исследовательских линий, опирающихся на ископаемые данные для изучения эволюции языка. Это очень сложное исследование для антропологов, — заявили ученые.

Они также добавили, что эволюция языка и языковых способностей неандертальцев является давним вопросом эволюции человека.

Результаты анализа показали, что неандертальцы лучше слышали и распознавали звуки в диапазоне 4−5 кГц, чем их предки.

Еще одним результатом исследования стало то, что речь неандертальцев включала в себя активное использование согласных.

Ученые добавили, что это открытие стало интересным аспектом, который может повлечь к еще более активному изучению лингвистических способностей ископаемых предков человека.

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