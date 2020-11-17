Останній етап децентралізації запустила Рада

https://racurs.ua/ua/n146623-ostanniy-etap-decentralizaciyi-zapustyla-rada.html

Ракурс

Останній етап децентралізації на пленарному засіданні 17 листопада запустила Верховна Рада, підтримавши у другому читанні і в цілому законопроект № 3651-д. Він врегулює процес реорганізації районних державних адміністрацій та правила передачі громадам майна районів.

Законопроект знайшов підтримку 301 нардепа. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Без ухвалення законопроєкту органи місцевого самоврядування у новостворених громадах і районах не змогли б повноцінно функціонувати. Також неможливо було б створити нові районні державні адміністрації.

Законопроектом, зокрема, врегульовано питання: