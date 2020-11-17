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Ракурс
Останній етап децентралізації запустила Рада

Останній етап децентралізації запустила Рада

17 лис 2020, 16:58
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Останній етап децентралізації на пленарному засіданні 17 листопада запустила Верховна Рада, підтримавши у другому читанні і в цілому законопроект № 3651-д. Він врегулює процес реорганізації районних державних адміністрацій та правила передачі громадам майна районів.

Законопроект знайшов підтримку 301 нардепа. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Без ухвалення законопроєкту органи місцевого самоврядування у новостворених громадах і районах не змогли б повноцінно функціонувати. Також неможливо було б створити нові районні державні адміністрації.

Законопроектом, зокрема, врегульовано питання:

  • закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;

  • реорганізації сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;

  • правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, території яких були включені до територій територіальних громад, затверджених урядом;

  • правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів;

  • продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних громад, прийнятих до затвердження Кабміном територій тергромад в областях, та бюджетів районів, які ліквідовані Верховною Радою;


  • утворення та реорганізації райдержадміністрацій, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Джерело: Ракурс


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