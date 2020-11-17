Останній етап децентралізації запустила Радаhttps://racurs.ua/ua/n146623-ostanniy-etap-decentralizaciyi-zapustyla-rada.htmlРакурс
Останній етап децентралізації на пленарному засіданні 17 листопада запустила Верховна Рада, підтримавши у другому читанні і в цілому законопроект № 3651-д. Він врегулює процес реорганізації районних державних адміністрацій та правила передачі громадам майна районів.
Законопроект знайшов підтримку 301 нардепа. Про це повідомляє прес-служба парламенту.
Без ухвалення законопроєкту органи місцевого самоврядування у новостворених громадах і районах не змогли б повноцінно функціонувати. Також неможливо було б створити нові районні державні адміністрації.
Законопроектом, зокрема, врегульовано питання:
закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;
реорганізації сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;
правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, території яких були включені до територій територіальних громад, затверджених урядом;
правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів;
продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних громад, прийнятих до затвердження Кабміном територій тергромад в областях, та бюджетів районів, які ліквідовані Верховною Радою;
утворення та реорганізації райдержадміністрацій, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.