Последний этап децентрализации запустила Рада

https://racurs.ua/n146623-posledniy-etap-decentralizacii-zapustila-rada.html

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Последний этап децентрализации на пленарном заседании 17 ноября запустила Верховная Рада, поддержав во втором чтении и в целом законопроект № 3651-д. Он регулирует процесс реорганизации районных государственных администраций и правила передачи общинам имущества районов.

Законопроект нашел поддержку 301 нардепа. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Без принятия законопроекта органы местного самоуправления в новых общинах и районах не смогли бы полноценно функционировать. Также невозможно было бы создать новые районные государственные администрации.

Законопроектом, в частности, регулируются вопросы: