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Ракурс
Последний этап децентрализации запустила Рада

Последний этап децентрализации запустила Рада

17 ноя 2020, 16:58
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Последний этап децентрализации на пленарном заседании 17 ноября запустила Верховная Рада, поддержав во втором чтении и в целом законопроект № 3651-д. Он регулирует процесс реорганизации районных государственных администраций и правила передачи общинам имущества районов.

Законопроект нашел поддержку 301 нардепа. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Без принятия законопроекта органы местного самоуправления в новых общинах и районах не смогли бы полноценно функционировать. Также невозможно было бы создать новые районные государственные администрации.

Законопроектом, в частности, регулируются вопросы:

  • окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины;

  • реорганизации сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов как юридических лиц публичного права, в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины;

  • правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, территории которых были включены в территории ОТО, утвержденных правительством;

  • правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей районных советов, которые представляли общие интересы территориальных общин ликвидированных районов;

  • продление до окончания бюджетного периода исполнения бюджетов территориальных общин, принятых до утверждения Кабмином территорий ОТО в областях, и бюджетов районов, которые ликвидировала Верховная Рада;


  • образования и реорганизации райгосадминистраций, в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

Источник: Ракурс


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