Последний этап децентрализации запустила Радаhttps://racurs.ua/n146623-posledniy-etap-decentralizacii-zapustila-rada.htmlРакурс
Последний этап децентрализации на пленарном заседании 17 ноября запустила Верховная Рада, поддержав во втором чтении и в целом законопроект № 3651-д. Он регулирует процесс реорганизации районных государственных администраций и правила передачи общинам имущества районов.
Законопроект нашел поддержку 301 нардепа. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Без принятия законопроекта органы местного самоуправления в новых общинах и районах не смогли бы полноценно функционировать. Также невозможно было бы создать новые районные государственные администрации.
Законопроектом, в частности, регулируются вопросы:
окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины;
реорганизации сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов как юридических лиц публичного права, в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины;
правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, территории которых были включены в территории ОТО, утвержденных правительством;
правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей районных советов, которые представляли общие интересы территориальных общин ликвидированных районов;
продление до окончания бюджетного периода исполнения бюджетов территориальных общин, принятых до утверждения Кабмином территорий ОТО в областях, и бюджетов районов, которые ликвидировала Верховная Рада;
образования и реорганизации райгосадминистраций, в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.