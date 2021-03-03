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Ракурс
Эстония решалась на децентрализацию 15 лет, в Украине все прошло гладко — посол ЕС

Эстония шла к децентрализации 15 лет, в Украине все прошло гладко — посол ЕС

3 мар 2021, 15:39
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Децентрализацию в Украине оценил глава представительства Европейского Союза Матти Маасикас. Дипломат отметил, что его родная Эстония решалась на реформу децентрализации 15 лет из-за протестов на местном уровне.

У нас (Киева и Брюсселя — ред.) был очень хороший прогресс в нескольких сферах, в нескольких флагманских реформах по выполнению Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС — таких как реформа децентрализации, которая почти завершилась прошлой осенью. Я должен сказать, что сам с Эстонии, которая делает аналогичную реформу. И на то, чтобы правительство на это пошло, нужно было 15 лет из-за протестов на местном уровне. В Украине все прошло на удивление гладко — формирование новых общин, за чем последовали ответственные шаги по выделению средств для начала работы новых общин, — рассказал Маасикас в интервью «Украинскому радио».

По его мнению, еще несколько «децентрализационных» законов необходимо принять, однако эту реформу можно назвать успешной. Кроме этого, он вспомнил об успехах Украины в сфере энергетики.


Мы достигли успеха в сфере энергетики и анбандлинга — выделение из «Нафтогаза» газотранспортной системы. В области транспорта еще многое предстоит сделать. Мы очень довольны тем, что внутренние водные пути создаются в соответствии с европейской практикой. Мы очень надеемся на начатый нами диалог о Европейском зеленом соглашении, — резюмировал дипломат.

Он напомнил, что зеленое соглашение определяет основы восстановления экономики на устойчивой основе, и Украина как большая страна-сосед играет значительную роль в этом процессе.

Источник: Ракурс


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