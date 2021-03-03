Кремль кинув за ґрати кримчанина Олега Приходька на п’ять років

https://racurs.ua/ua/n151237-kreml-kynuv-za-raty-krymchanyna-olega-pryhodka-na-p-yat-rokiv.html

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Вирок Олегу Приходьку оголосив 3 березня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. Кримського бранця Кремля визнали винним в надуманій справі про «зберігання вибухівки та підготовці до теракту». Російський суд запроторив громадянина України на п’ять років до колонії суворого режиму. Також політв’язень має заплатити 110 тис. рублів штрафу.

У січні в анексованому Криму невідомі побили дружину та дочку бранця Кремля.

Нагадаємо, у жовтня 2019 року стало відомо, що Олега Приходька затримали російські силовики в анексованому Криму. Його звинуватили у підготовці «підриву будівлі міської адміністрації Сак». Також як свідка затримали дружину Олега — Любов Приходько.

ФСБ під час обшуків вилучило українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери й техніку.

Приходько має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору.