Чому вакцина Pfizer запізнюється в Україну — версія Ляшка, фото — Pixabay

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Постачання вакцини від коронавірусу Pfizer ніяк не може розпочатися. Україна очікує 117 тис. доз препарату Pfizer/BioNTech.

Вони мали прибути в межах програми COVAX ще у січні. Причина затримки — юридичні перешкоди, які виникли між штаб-квартирою Pfizer і COVAX.

Були юридичні моменти, які відшліфовували юристи. Думаю, найближчим часом це питання буде вирішено, і ми будемо очікувати першу партію вакцини Pfizer в Україні, — повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко для «Радіо Свобода».

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше повідомив, що поставки Pfizer в Україну затримуються через дефіцит препарату.

Ми в січні отримали підтвердження поставки в середині лютого, але сьогодні вже 2 березня, а вакцини немає, — заявляв Степанов в ефірі каналу «Україна24».

Крім того, міністр раніше пояснював, чому Київ не отримав дотепер китайську вакцину Sinovac, про постачання якої він домовився наприкінці 2020 року.

Загалом Україна домовилася про купівлі вакцин AstraZeneсa, Pfizer, Sinovac і Novavах. Нарапзі Київ отримав 500 тис. доз Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

24 лютого щеплення почали робити лікарям та військовим.