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Ракурс
Під час акції протесту у Києві, фото: Володимир В’ятрович

У Києві протестують проти скасування мовних штрафів (ФОТО, ВІДЕО)

3 бер 2021, 16:18
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У Києві під комітетами Верховної ради відбувається акція протесту, учасники якої виступають проти «атаки на мовні закони».

Річ у тім, що сьогодні, 3 березня, комітет з гуманітарної та інформаційної політики може підтримати подані депутатами зі «Слуги народу» законопроекти, які можуть відтермінувати чи взагалі скасувати штрафи за недотримання вимог закону про мову, повідомляє Telegram-канала PavlovskyNews.

Член цього комітету депутат з «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович заявив журналістам, що ці законопроекти можуть схвалити на комітеті, проте, на думку народного обранця, голосування в парламенти за них буде заблоковане.

На думку В’ятровича, ці законопроекти «грають на руку лише Росії та особисто Путіну».

Під час акції протесту у Києві, фото: Володимир В’ятрович

Під час акції протесту у Києві, фото: Володимир В’ятрович

Під час акції протесту у Києві, фото: Володимир В’ятрович

Під час акції протесту у Києві, фото: Володимир В’ятрович


З 16 січня 2021 року всі заклади обслуговування в Україні зобов’язані надавати послуги та інформацію державною мовою. Наприкінці грудня 2020 року депутати від «Слуги народу» зареєстрували законопроект, яким пропонується скасувати штрафи за недотримання відповідних вимог мовного закону.


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