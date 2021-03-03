Должна состояться реформа Высшего совета правосудия — посол ЕС

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Высший совет правосудия необходимо реформировать. Такое мнение высказал глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

У нас есть определенный опыт такой, как реформа Верховного суда 2016 года, которая была проведена при международной поддержке и при поддержке ЕС, и которую можно оценить как успешную реформу. Итак, у нас наработан определенный опыт с украинскими партнерами. Теперь, глядя на следующие возможные шаги Евросоюз, группа послов «Большой семерки» G7, считают, что в судебной реформе они должны быть всеобъемлющими: нет смысла применять разрозненный подход к реформированию одного учреждения, — заявил дипломат в интервью «Украинскому радио».

Он добавил, что судебная система — это единое целое, поэтому нужно решать проблему комплексно.

Должна быть реформа Высшего совета правосудия. Это наиболее важно, кто руководит судом, кто назначает судей, кто наблюдает за судьями — вот где ключ к дальнейшим жизненно важным шагам, — убежден посол ЕС.

Напомним, в феврале Маасикас во время выступления на форуме «Украина 30. Развитие правосудия» отметил, что в 2016 году Евросоюз финансово и институционально поддержал реформу Верховного суда в Украине. Создание его на основе прозрачного жесткого отбора стало историей успеха, поскольку в результате этого новый ВС получил большее доверие бизнеса и граждан. В то же время дипломат напомнил, что, согласно результатам опроса, проведенного в ноябре 2020 года, система судопроизводства оказалась на третьем месте по недоверию после российских СМИ и государственного аппарата, а 37% украинцев или вообще не верят системе судопроизводства, или уровень доверия к ней остается крайне низким.