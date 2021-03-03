Кабмин одобрил экономическую стратегию до 2030 года. Фото:

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Национальная экономическая стратегия до 2030 года утверждена правительством Украины.

Документ, который был разработан с привлечением экспертов и ученых, 3 марта утвердил Кабинет министров. Он определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг. Об этом сообщает правительственный портал.

Национальная экономическая стратегия-2030 — это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных государств. Стратегия разработана с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой европейской Украины, — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания.



Также экономическая стратегия учитывает важные сквозные направления — диджитализацию, «зеленый» курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие. В правительстве заверили, что стратегия строится на принципах европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, летом 2020 года Кабмин утвердил государственную стратегию развития регионов на семь лет. Стратегические цели регионального развития — повышение уровня конкурентоспособности областей и развитие эффективного многоуровневого управления.