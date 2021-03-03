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В Украине планируют отменить «летнее время»
Отмена летнего времени — в Раде рассказали, как она будет проводитьсяhttps://racurs.ua/n151242-otmena-letnego-vremeni-v-rade-rasskazali-kak-ona-budet-provoditsya.htmlРакурс
Перевод стрелок часов в Украине планируют отменить. Однако, как это произойдет, зависит от того, насколько быстро парламент примет во втором чтении соответствующий законопроект № 4201.
Заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа заявила об этом во время брифинга.
Сегодня, 3 марта, Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении.
По словам Пидласы, авторы законопроекта и комитет по экономическому развитию считают, что Украине следует остаться на так называемом зимнем времени, который сейчас ежегодно устанавливается на период с 25 октября по 25 марта.
Пидласа отмечает, что отмена в Украине летнего времени может произойти по двум сценариям:
- если Рада успеет проголосовать за законопроект в целом к 25 марта 2021 года — будет изменена его норма, предусматривающая трехмесячный переходный период, и он сразу же вступит в силу. В таком случае часы в Украине больше не будут переводить;
- если законопроект не успеют проголосовать до 25 марта — часы в Украине переведут еще дважды, но 25 октября 2021 года — в последний раз.
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