В Украине планируют отменить «летнее время»

https://racurs.ua/n151242-otmena-letnego-vremeni-v-rade-rasskazali-kak-ona-budet-provoditsya.html

Ракурс

Перевод стрелок часов в Украине планируют отменить. Однако, как это произойдет, зависит от того, насколько быстро парламент примет во втором чтении соответствующий законопроект № 4201.

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа заявила об этом во время брифинга.

Сегодня, 3 марта, Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении.

По словам Пидласы, авторы законопроекта и комитет по экономическому развитию считают, что Украине следует остаться на так называемом зимнем времени, который сейчас ежегодно устанавливается на период с 25 октября по 25 марта.

Пидласа отмечает, что отмена в Украине летнего времени может произойти по двум сценариям: