ГБР допрашивает Ермака из-за срыва операции против «вагнеровцев»

https://racurs.ua/n151243-gbr-doprashivaet-ermaka-iz-za-sryva-operacii-protiv-vagnerovcev.html

Ракурс

Андрея Ермака, главу Офиса президента Украины, допрашивают по делу о срыве спецоперации по задержанию российских боевиков из так называемой частной армии Владимира Путина — ЧВК «Вагнера».

Об этом заявил 3 марта исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев во время отчета в Верховной Раде в ответ на вопрос экс-«слуги» Гео Лероса. Нардеп поинтересовался у и. о. главы ГБР, когда Ермаку вручат подозрение по делу «вагнеровцев».

Хочу уведомить общество и вас, что следователями ГБР осуществляется ежедневная работа, ежечасная в указанном уголовном производстве. В частности, допросы лиц, которых вы указали. Не надо манипулировать на этом уголовном производстве. Следствие продолжается. В ближайшее время мы дадим результат, — пообещал Сухачев.

Напомним, в конце июля 2020 года под Минском была задержана группа из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь выдала их России. Затем в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы свыше года разрабатывали спецоперацию по заманиванию этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину и арестовать. Журналист Юрий Бутусов обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Владимира Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Москвой.

Президент 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны. Бурба якобы требовал допросить Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко на полиграфе. Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что СБУ не имеет отношения к «вагнеровцам», а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ. 23 сентября СБУ в суде подтвердила, что работала по «вагнеровцам» прямо перед их задержанием. Среди выданных России «вагнеровцев» могли быть лица, причастные к сбиванию украинских военных самолетов: «Ил-76» в Луганске, военных самолетов «Су-25» и вертолета «Ми-8» под Славянском, а также катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17.