Последние маршруты подсанкционных «самолетов Медведчука» раскрыла Госавиаслужба

Самолет Гольфстрим G450. Фото: jets.ru

https://racurs.ua/n151244-poslednie-marshruty-podsankcionnyh-samoletov-medvedchuka-raskryla-gosaviaslujba.html

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Четыре самолета из пяти, которым Совет национальной безопасности и обороны своим решением аннулировал разрешения и планы на выполнение полетов на территории государства, вылетели из Украины еще до введения ограничительных мер.

Решение СНБО предусматривает, что самолетам с государственными и регистрационными знаками T7-GEM, T7-BRG, T7-ABC, T7-CIF, T7-GLT на три года запрещено выдавать и аннулированы уже имеющиеся разрешения и планы на выполнение полетов. Информацию о вылетах самолетов в ответе на запрос «Радіо Свободы» предоставила Государственная авиационная служба.

О самолетах пока известно следующее:

Воздушное судно T7-BRG — самолет «Гольфстрим G450″ официально принадлежит компании Gold Natural Group Limited, которая попала под санкции. Им пользовался нардеп и владелец подсанкционных телеканалов» «112 Украина», NewsOne и ZIK Тарас Козак. Это решение СНБО парламентарий оспаривает в Верховном суде.

T7-BRG осуществил вылет за пределы Украины 29 января 2021 года по маршруту Киев (Жуляны) — Аликанте (Испания), — сообщили в Госавиаслужбе.

Самолет T7-ABC принадлежит подсанкционной компании Klodius Investments Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Компанией владеет Оксана Кушнир. Ее муж, президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир называл санкции «ложными».

T7-ABC осуществил вылет за пределы Украины 14 февраля 2021 года по маршруту Киев (Жуляны) — Цюрих (Швейцария), — сообщили в ведомстве.

Самолет T7-CIF, принадлежащий подсанкционной компании Sandgate Commerce ltd, которую связывают с бизнесменом и бывшим парламентарием Виталием Хомутынником.

T7-CIF осуществил вылет за пределы Украины 14 февраля 2021 года по маршруту Киев (Борисполь) — Вена (Австрия), — информировали в Госавиаслужбе.

Самолет T7-GLT зарегистрирован на Whpa Avia Ltd на Виргинских островах. Журналисты не узнали его конечного владельца.

T7-GLT осуществил вылет за пределы Украины 25 февраля 2021 года по маршруту Киев (Жуляны) — Вильнюс (Литва), — сообщили в ведомстве.



Информация о дальнейшем передвижении этих самолетов отсутствует.

Напомним, три чартерных самолета, на оффшорных владельцев которых СНБО наложил санкции из-за деятельности нардепа, перегнали в швейцарский городок Сент-Галле перед заседанием Совета нацбезопасности.