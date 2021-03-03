Російська вакцина «Спутник V» стала причиною дипломатичного конфлікту, фото: headlinesmania.com

https://racurs.ua/ua/n151248-zakarpattya-v-obmin-na-rosiysku-vakcynu-kuleba-prokomentuvav-nevdalyy-jart-premiera-slovachchyny.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, відреагував на невдалий жарт прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича, який прозвучав в ефірі однієї з радіостанції і стосується України.

Матович, відповідаючи на запитання журналіста Radio Expres про те, що було обіцяно Росії в обмін на постачання до Словаччини російської вакцини «Спутник V», заявив: «Закарпатську Україну».

Після цього він пояснив, що пожартував і поскаржився на поширену думка, що домовленості з росіянами нібито автоматично передбачають зраду Словаччини. Матович запевнив, що нічого не обіцяв росіянам в обмін на вакцину.

Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною, — прокоментував Кулеба цей інцидент у своїй сторінці у Твіттері.

Крім того, сьогодні, 3 березня до МЗС України було запрошено тимчасового повіреного у справах Словацької Республіки в Україні Матуша Корбу, якому висловлено протест через ці висловлювання Матовича.

Також МЗС України вимагає офіційних вибачень від самого Матовича.

Посол України Юрій Мушка також здійснив відповідний демарш у МЗС Словаччини.

Особливо образливими для українського народу звучать такі «жарти» в нинішніх умовах російської агресії та окупації Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також частини українського Донбасу, — наголошують в МЗС України.

1 березня уряд Словаччини підтвердив досягнення домовленості про закупівлю 2 млн доз «Спутника V». Після цього дві невеликі партії, які входять до правлячої коаліції, заявили про можливий вихід з неї, що може призвести до дострокових виборів.