В Україні 4 березня опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n151249-bez-opadiv-ta-sylnyy-viter-pogoda-v-ukrayini-na-4-bereznya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 4 березня буде без опадів в усіх регіонах.

Вдень у більшості областей можливе посилення вітру до 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 4 березня буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0…-2°, вдень — піднімуться до +9…+11°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів. Вночі температура становитиме −1…+1°, вдень — +11…+13°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі очікується без опадів. Термометри вночі покажуть 0…+2°, вдень — +9…+11°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі буде без опадів протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі −1…−3°, вдень — +8…+10°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові також буде без опадів протягом доби. Очікується температура повітря −2…−4° вночі та +7…+9° вдень. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів 4 березня. Вночі температура становитиме −1…+1°, вдень повітря прогріється до +10…+12°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 4 березня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.