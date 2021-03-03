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Ракурс
4 березня відзначають Всесвітній день інженерії

4 березня святкують Всесвітній день інженерії

3 бер 2021, 20:57
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4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії. Метою цього свята є вшанування вкладу інженерів у розвиток світової цивілізації.

Логотип Всесвітнього Дня інженерії містить 17 кольорів, кожен з яких уособлює Цілі ООН в сфері Сталого Розвитку. Разом вони відображають прихильність Порядку Дня ООН на період до 2030 року.

Логотип Всесвітнього Дня інженерії

Кольори в центрі зображення відповідають цілям сталого розвитку у сфері водних ресурсів, енергетики, стійкої інфраструктури та інновацій — ці сфери посідають центральне місце у глобальному розвитку людства та якнайбільше потребують втручання інженерної справи.


Православна церква цього дня вшановує святого Архипа — учня апостола Павла, який був єпископом у фригійському місті Колоси. Вважається, що Архип був вбитий під час нападу противників християнства на молитовний будинок, де збиралися віряни.

Народні прикмети:

  • якщо цього дня на дорогах багато птахів — погода буде похмурою та вологою;
  • якщо у підвалі проростає картопля — весняна погода скоро прийде;
  • якщо у небі червоний місяць — погода буде сирою і теплою;
  • якщо пролетіла чайка — скоро почнеться льодохід;
  • якщо в лісі зустрічаються білі зайці — сніг ще випаде, якщо зайці сірі — невдовзі потепліє;
  • якщо ворони купаються — до тепла, якщо кричать — до хуртовини.

Джерело: Ракурс


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