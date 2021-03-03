4 березня відзначають Всесвітній день інженерії

https://racurs.ua/ua/n151250-4-bereznya-svyatkuut-vsesvitniy-den-injeneriyi.html

Ракурс

4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії. Метою цього свята є вшанування вкладу інженерів у розвиток світової цивілізації.

Логотип Всесвітнього Дня інженерії містить 17 кольорів, кожен з яких уособлює Цілі ООН в сфері Сталого Розвитку. Разом вони відображають прихильність Порядку Дня ООН на період до 2030 року.

Кольори в центрі зображення відповідають цілям сталого розвитку у сфері водних ресурсів, енергетики, стійкої інфраструктури та інновацій — ці сфери посідають центральне місце у глобальному розвитку людства та якнайбільше потребують втручання інженерної справи.

Православна церква цього дня вшановує святого Архипа — учня апостола Павла, який був єпископом у фригійському місті Колоси. Вважається, що Архип був вбитий під час нападу противників християнства на молитовний будинок, де збиралися віряни.

Народні прикмети: