4 березня святкують Всесвітній день інженеріїhttps://racurs.ua/ua/n151250-4-bereznya-svyatkuut-vsesvitniy-den-injeneriyi.htmlРакурс
4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії. Метою цього свята є вшанування вкладу інженерів у розвиток світової цивілізації.
Логотип Всесвітнього Дня інженерії містить 17 кольорів, кожен з яких уособлює Цілі ООН в сфері Сталого Розвитку. Разом вони відображають прихильність Порядку Дня ООН на період до 2030 року.
Кольори в центрі зображення відповідають цілям сталого розвитку у сфері водних ресурсів, енергетики, стійкої інфраструктури та інновацій — ці сфери посідають центральне місце у глобальному розвитку людства та якнайбільше потребують втручання інженерної справи.
Православна церква цього дня вшановує святого Архипа — учня апостола Павла, який був єпископом у фригійському місті Колоси. Вважається, що Архип був вбитий під час нападу противників християнства на молитовний будинок, де збиралися віряни.
Народні прикмети:
- якщо цього дня на дорогах багато птахів — погода буде похмурою та вологою;
- якщо у підвалі проростає картопля — весняна погода скоро прийде;
- якщо у небі червоний місяць — погода буде сирою і теплою;
- якщо пролетіла чайка — скоро почнеться льодохід;
- якщо в лісі зустрічаються білі зайці — сніг ще випаде, якщо зайці сірі — невдовзі потепліє;
- якщо ворони купаються — до тепла, якщо кричать — до хуртовини.