АПЛ. Фото: Istock

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Футбольные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) изменили свои эмблемы к Всемирному дню дикой природы. Таким образом команды решили привлечь внимание к вымиранию диких животных.

В природозащитной акции приняли участие «Вулверхэмптон», «Астон Вилла» и «Вест Бромвич». Об этом сообщили официальные страницы футбольных клубов в Twitter.

Футбольные клубы АПЛ на сутки убрали со своих логотипов диких зверей и птиц — волка, льва и дрозда.



В акции приняли участие также клубы, играющие в Чемпионшипе — «Мидлсбро», «Брентфорд» и «Ковентри», в логотипах которых присутствуют лев, пчела и слон. Отметим, что свой матч 27-го тура против «Манчестер Сити» футболисты «Вулверхэмптон» провели в футболках, на лого которых не было волка.

Отметим, что среди футбольных клубов АПЛ имеют эмблему с животными или птицами еще ряд клубов. Например, на эмблеме клуба «Брайтон» изображена чайка, на эмблеме «Тоттенхэма» — петушок Чирпи, на эмблеме «Лестера» — лиса, на лого «Кристал Пэлас» — орел, а «Челси» украшает лев. Однако эти клубы не присоединились к акции.

Как известно, вчера, 3 марта праздновали Всемирный день дикой природы. Этот праздник был создан в 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН. Именно эта дата связана с событием 1973 года, когда в Вашингтоне была подписана одна из крупнейших сделок по охране дикой природы — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Напомним, ранее мы сообщали, что в Красную книгу Украины внесен 171 новый вид животных. Минюст утвердил перечень видов животных, которых внесут в четвертую редакцию Красной книги.