Карантин в Україні. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/ua/n151292-brytanskyy-shtam-covid-19-vyyavyly-v-ivano-frankivsku-podrobyci.html

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Два випадки зараження «британським» штамом коронавірусу виявили в Україні.

Як повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, зразки були взяті ще два тижні тому в Івано-Франківську.

За його словами, такий різновид коронавірусу від людини до людини передається швидше, однак він немає впливу на ефективність вакцин Pfizer і AstraZeneca.

МОЗ уже повідомило Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення нового штаму.

На території України зафіксована британська мутація вірусу. Тому у західній Україні так швидко поширюється коронавірус, — зазначив Ляшко.

Про новий різновид коронавірусу в середині грудня 2020 року повідомив міністр охорони здоров’я Великої Британії Метью Генкок.

Пізніше стало відомо, що новий штам в Англії виявили ще у вересні 2020 року в одного з пацієнтів, але тоді йому не надали належного значення. Відомо, що новий штам коронавірусу є заразнішим, ніж інші.

Водночас фармкомпанії та фахівці з питань охорони здоров’я стверджують, що вакцини від COVID-19, які вже використовують для вакцинації населення, є дієвими й проти «британського» штаму.

Нагадаємо, нові штами коронавірусу виявили інфекціоністи в Україні. Інформація про те, що ця мутація сприяє збільшенню рівня смертності на сьогодні відсутня.