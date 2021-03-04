Коронавирус в Украине. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/n151292-britanskiy-shtamm-covid-19-obnarujili-v-ivano-frankovske-podrobnosti.html

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Два случая заражения «британским» штаммом коронавируса выявили в Украине.

Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, образцы были взяты еще две недели назад в Ивано-Франковске.

По его словам, такая разновидность коронавируса от человека к человеку передается быстрее, однако на эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca влияния не оказывает.

Минздрав уже сообщил Всемирной организации здравоохранения о выявлении нового штамма.

На территории Украины зафиксирована британская мутация вируса. Поэтому в западной Украине так быстро распространяется коронавирус, — подчеркнул Ляшко.

О новой разновидности коронавируса в середине декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок.

Позже стало известно, что этот штамм обнаружили еще в сентябре 2020 года у одного из пациентов, но тогда ему не придали должного значения. Известно, что новый штамм коронавируса более заразен, чем другие.

В то же время фармкомпании и специалисты по вопросам здравоохранения утверждают, что вакцины от COVID-19, которые уже используют для вакцинации населения, являются действенными и против «британского» штамма.

Напомним, новые штаммы коронавируса обнаружили инфекционисты в Украине. Информация о том, что эта мутация способствует увеличению уровня смертности, на сегодня отсутствует.