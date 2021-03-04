Новые штаммы коронавируса обнаружили инфекционисты в Украине

https://racurs.ua/n151265-novye-shtammy-koronavirusa-obnarujili-infekcionisty-v-ukraine.html

Ракурс

Новые штаммы коронавируса обнаружили инфекционисты в Украине. Эту информацию официально подтвердила профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская.

Вдогонку к моему посту про особенности клинического течения COVID-19 на данный момент, где я предположила, что мы имеем дело с новым штаммом вируса, сегодня таки получены этому некоторые доказательства, — рассказала Голубовская.

Она добавила, что одна из компаний предоставила Институту эпидемиологии и инфекционных болезней возможность проведения секвенирования генома SARS-CoV-2 в рамках клинического исследования отечественного противовирусного препарата.

Секвенированные образцы материала от двух больных из Ивано-Франковска выявили мутацию в S-белке в положении 501 — N501Y. Эта мутация обнаруживается у «британского», «бразильского» и «южно-африканского» штаммов. Есть мнение, что она способствует усилению заразности из-за большего сродства вируса к рецепторам АПФ, — отметила инфекционист.

По ее словам, информация о том, что эта мутация способствует увеличению уровня смертности, на сегодня отсутствует.

Однако сейчас за короткий промежуток времени нас накрыла очередная волна заболеваемости с большой долей тяжелых больных, отделения интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет самым тяжёлым со времени появления первых больных, — резюмировала Голубовская.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 3 марта, обнаружили еще у 10 тыс. 57 человек. Также 4 тыс. 837 пациентов выздоровели, а 194 — к сожалению, умерли от осложнений.