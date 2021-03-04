Коронавирус подкосил еще 10 тыс. украинцев, Минздрав назвал области-лидеры по вакцинации

https://racurs.ua/n151257-koronavirus-podkosil-esche-10-tys-ukraincev-minzdrav-nazval-oblasti-lidery-po-vakcinacii.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 3 марта, обнаружили еще у 10 тыс. 57 человек. Также 4 тыс. 837 пациентов выздоровели, а 194 — к сожалению, умерли от осложнений.

Об этом в четверг утром сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализированы 3 тыс. 271 человек, летальных случаев — 194, выздоровели 4 тыс. 837 человек, — написал глава Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в:

Киеве (868),

Житомирской области (888),

Винницкой области (827),

Ивано-Франковской области (776),

Закарпатской области (679),

Черновицкой области (626).

С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили уже у 1,37 млн человек, 26 тыс. 591 — умерли от осложнений COVID-19.

Лаборатории за минувшие сутки сделали свыше 83 тыс. тестов на коронавирус. Также было сделано почти 29 тыс. экспресс-тестов на антиген к вирусу. За все время пандемии в Украине провели более 7 млн ПЦР-тестирования.

Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом CoviShield — вакциной от Oxford/AstraZeneca, которую производят в Индии. Сначала вакцинируют медиков. За сутки наибольшее число привитых зафиксировано в Днепропетровской области (350 прививок).