Коронавирус подкосил еще 10 тыс. украинцев, Минздрав назвал области-лидеры по вакцинации (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151257-koronavirus-podkosil-esche-10-tys-ukraincev-minzdrav-nazval-oblasti-lidery-po-vakcinacii.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 3 марта, обнаружили еще у 10 тыс. 57 человек. Также 4 тыс. 837 пациентов выздоровели, а 194 — к сожалению, умерли от осложнений.
Об этом в четверг утром сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Госпитализированы 3 тыс. 271 человек, летальных случаев — 194, выздоровели 4 тыс. 837 человек, — написал глава Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в:
Киеве (868),
Житомирской области (888),
Винницкой области (827),
Ивано-Франковской области (776),
Закарпатской области (679),
Черновицкой области (626).
С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили уже у 1,37 млн человек, 26 тыс. 591 — умерли от осложнений COVID-19.
Лаборатории за минувшие сутки сделали свыше 83 тыс. тестов на коронавирус. Также было сделано почти 29 тыс. экспресс-тестов на антиген к вирусу. За все время пандемии в Украине провели более 7 млн ПЦР-тестирования.
Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом CoviShield — вакциной от Oxford/AstraZeneca, которую производят в Индии. Сначала вакцинируют медиков. За сутки наибольшее число привитых зафиксировано в Днепропетровской области (350 прививок).