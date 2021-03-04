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Коронавирус подкосил еще 10 тыс. украинцев, Минздрав назвал области-лидеры по вакцинации

Коронавирус подкосил еще 10 тыс. украинцев, Минздрав назвал области-лидеры по вакцинации (ИНФОГРАФИКА)

4 мар 2021, 08:56
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 3 марта, обнаружили еще у 10 тыс. 57 человек. Также 4 тыс. 837 пациентов выздоровели, а 194 — к сожалению, умерли от осложнений.

Об этом в четверг утром сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализированы 3 тыс. 271 человек, летальных случаев — 194, выздоровели 4 тыс. 837 человек, — написал глава Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в:

  • Киеве (868),

  • Житомирской области (888),

  • Винницкой области (827),

  • Ивано-Франковской области (776),

  • Закарпатской области (679),

  • Черновицкой области (626).

С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили уже у 1,37 млн человек, 26 тыс. 591 — умерли от осложнений COVID-19.

Коронавирус в Украине / СНБО

Коронавирус в Украине / СНБО

Лаборатории за минувшие сутки сделали свыше 83 тыс. тестов на коронавирус. Также было сделано почти 29 тыс. экспресс-тестов на антиген к вирусу. За все время пандемии в Украине провели более 7 млн ПЦР-тестирования.


Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом CoviShield — вакциной от Oxford/AstraZeneca, которую производят в Индии. Сначала вакцинируют медиков. За сутки наибольшее число привитых зафиксировано в Днепропетровской области (350 прививок).

Источник: Ракурс


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