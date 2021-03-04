Коронавірус підкосив ще 10 тис. осіб, МОЗ назвало області-лідери з вакцинації (ІНФОГРАФІКА)

https://racurs.ua/ua/n151257-koronavirus-pidkosyv-sche-10-tys-osib-moz-nazvalo-oblasti-lidery-z-vakcynaciyi-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за минулу добу, 3 березня, виявили ще у 10 тис. 57 осіб. Також 4 тис. 837 пацієнтів одужали, а 194 — на жаль, померли від ускладнень.

Про це у четвер зранку повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Госпіталізовано 3 тис. 271 особу, летальних випадків — 194, одужало 4 тис. 837 осіб, — написав очільник МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у:

Києві (868),

Житомирській області (888),

Вінницькій області (827),

Івано-Франківській області (776),

Закарпатській області (679),

Чернівецькій області (626).

Від початку пандемії в Україні COVID-19 загалом виявили уже у 1,37 млн осіб, 26 тис. 591 — померли від ускладнень COVID-19.

Лабораторії за минулу добу зробили понад 83 тис. тестів на коронавірус. Також було зроблено майже 29 тис. експрес-тестів на антиген до вірусу. За весь час пандемії в Україні провели понад 7 млн ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield — вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії. Спочатку вакцинують медиків. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (350 щеплень).