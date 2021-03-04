Ми готові — Степанов про наближення третьої хвилі COVID-19

https://racurs.ua/ua/n151255-my-gotovi-stepanov-pro-nablyjennya-tretoyi-hvyli-covid-19.html

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Третя хвиля пандемії коронавірусу не стане несподіванкою для медичної системи України. Таку думку висловив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Не секрет, що світ вже стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу. Наша медична система готова до неї, але висоту хвилі можемо залагодити ми з вами. Відповідь проста — вакцинація, — цитує Степанова Телеграм-канал МОЗ «Коронавірус інфо».



Він нагадав, що в Україну вже доставлено 500 тис. доз вакцини CoviShield, розробленої великою шведсько-британською фармацевтичною компанією Oxford/AstraZeneca. За словами глави МОЗ, зараз деякі фармкомпанії завершують третю стадію клінічних випробувань своїх розробок, і в подальшому спектр вакцин розширюватиметься.

Степанов наголосив, що українська система охорони здоров’я повністю готова до вакцинації, і 5−7 млн громадян можуть вакцинуватися в країні щомісяця.