Мы готовы — Степанов о приближении третьей волны COVID-19

https://racurs.ua/n151255-my-gotovy-stepanov-o-priblijenii-tretey-volny-covid-19.html

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Третья волна пандемии коронавируса не станет неожиданностью для системы здравоохранения Украины. Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем уладить мы с вами. Ответ прост — вакцинация, — цитирует Степанова Телеграм-канал Минздрава «Коронавирус Инфо».



Он напомнил, что в Украину уже доставлены 500 тыс. доз вакцины CoviShield, разработанной компанией Oxford/AstraZeneca. По словам главы Минздрава, сейчас некоторые фармкомпании завершают третью стадию клинических испытаний своих разработок, и в дальнейшем спектр вакцин будет расширяться.

Степанов также отметил, что украинская система здравоохранения полностью готова к вакцинации, и 5−7 млн граждан могут вакцинироваться в стране ежемесячно.