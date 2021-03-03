Байден продовжив пов’язані з Україною антиросійські санкції

Джо Байден, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n151254-bayden-prodovjyv-pov-yazani-z-ukrayinou-antyrosiyski-sankciyi.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, ще на рік продовжив режим надзвичайної ситуації, запроваджений у березні 2014 року через агресію Росії проти України. Таким чином, запроваджені у зв’язку з цим антиросійські санкції діятимуть ще щонайменше рік.

Про це йдеться в офіційному листі Байдена до Конгресу США, опублікованому на сайті Білого дому сьогодні, 3 березня.

У листі Байдена наголошується, що агресивні дії Росії щодо України «продовжують створювати надзвичайну загрозу для національної безпеки й зовнішньої політики США».

Тому я вирішив, що потрібно продовжити надзвичайний стан, — резюмував президент США.



До цього термін дії відповідних антиросійських санкцій завершувався 6 березня 2021 року. Вони, згідно з процедурою, діють впродовж одного року, проте президент США може їх продовжити відповідним указом, як це щороку робили попередники Байдена — Дональд Трамп та Барак Обама.

Нагадаємо, посли Євросоюзу сьогодні, 3 березня, вирішили ще на шість місяців продовжити санкції проти 177 осіб та 48 юридичних осіб, які вважаються відповідальними за підрив територіальної цілісності України.