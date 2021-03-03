Байден продлил связанные с Украиной антироссийские санкции

Джо Байден, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n151254-bayden-prodlil-svyazannye-s-ukrainoy-antirossiyskie-sankcii.html

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Джо Байден, президент США, еще на год продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный в марте 2014 года из-за агрессии России против Украины. Таким образом, введенные в связи с этим антироссийские санкции будут действовать еще как минимум год.

Об этом говорится в официальном письме Байдена в Конгресс США, опубликованном на сайте Белого дома сегодня, 3 марта.

В письме Байдена отмечается, что агрессивные действия России в отношении Украины «продолжают создавать чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Поэтому я решил, что нужно продлить чрезвычайное положение, — резюмировал президент США.



До этого срок действия соответствующих антироссийских санкций завершался 6 марта 2021 года. Они, согласно процедуре, действуют в течение одного года, но президент США может их продлить соответствующим указом, как это ежегодно делали предшественники Байдена — Дональд Трамп и Барак Обама.

Напомним, послы Евросоюза сегодня, 3 марта, решили еще на шесть месяцев продлить санкции против 177 человек и 48 юридических лиц, которые считаются ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.