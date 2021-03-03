Смерть Кернеса — Верховная Рада получила все документы для назначения выборов мэра Харькова (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n151253-smert-kernesa-verhovnaya-rada-poluchila-vse-dokumenty-dlya-naznacheniya-vyborov-mera-harkova.htmlРакурс
Харьковский горсовет передал в Верховную Раду все необходимые документы для назначения новых выборов мэра города.
Теперь у Верховной Рады есть 90 дней для принятия соответствующего решения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения народный депутат Александр Качура.
Ожидаем рассмотрения вопроса на заседании комитета государственной власти и местного самоуправления, — отметил Качура.
На очередных выборах мэра Харькова 25 октября 2020 года победу одержал Геннадий Кернес, который уже тогда находился в Германии на лечении из-за тяжелого течения коронавирусной болезни COVID-19.
В ночь на 17 декабря 2020 года Кернес умер. Сейчас обязанности городского головы временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.
Харьковский горсовет еще в январе просил Верховную Раду назначить новые выборы мэра города, однако в парламенте тогда заявили, что не могут этого сделать, поскольку не получили всех необходимых документов.
Напомним, горсовет Харькова лишил Кернеса лишили полномочий городского головы 24 февраля — спустя два месяца после его смерти.