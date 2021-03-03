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Ракурс
В Харькове могут назначить внеочередные выборы мэра, фото: Wikimapia

Смерть Кернеса — Верховная Рада получила все документы для назначения выборов мэра Харькова (ДОКУМЕНТ)

3 мар 2021, 22:42
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Харьковский горсовет передал в Верховную Раду все необходимые документы для назначения новых выборов мэра города.

Теперь у Верховной Рады есть 90 дней для принятия соответствующего решения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения народный депутат Александр Качура.

Ожидаем рассмотрения вопроса на заседании комитета государственной власти и местного самоуправления, — отметил Качура.

Документ: Алексей Качура

Документ: Алексей Качура

На очередных выборах мэра Харькова 25 октября 2020 года победу одержал Геннадий Кернес, который уже тогда находился в Германии на лечении из-за тяжелого течения коронавирусной болезни COVID-19.

В ночь на 17 декабря 2020 года Кернес умер. Сейчас обязанности городского головы временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.


Харьковский горсовет еще в январе просил Верховную Раду назначить новые выборы мэра города, однако в парламенте тогда заявили, что не могут этого сделать, поскольку не получили всех необходимых документов.

Напомним, горсовет Харькова лишил Кернеса лишили полномочий городского головы 24 февраля — спустя два месяца после его смерти.

Источник: Ракурс


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