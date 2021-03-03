Смерть Кернеса — Верховна Рада отримала всі документи для призначення виборів мера Харкова (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n151253-smert-kernesa-verhovna-rada-otrymala-vsi-dokumenty-dlya-pryznachennya-vyboriv-mera-harkova.htmlРакурс
Харківська міськрада передала до Верховної Ради всі необхідні документи для призначення нових виборів мера міста.
Тепер у Верховної Ради є 90 днів для ухвалення відповідного рішення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та градобудування народний депутат Олександр Качура.
Очікуємо розгляду питання на засіданні комітету державної влади і місцевого самоврядування, — зазначив Качура.
На чергових виборах мера Харкова 25 жовтня 2020 року перемогу здобув Геннадій Кернес, який вже тоді перебував у Німеччині на лікуванні через тяжкий перебіг коронавірусної хвороби COVID-19.
У ніч на 17 грудня 2020 року Кернес помер. Зараз обов’язки міського голови тимчасово виконує секретар міськради Ігор Терехов.
Харківська міськрада ще у січні просила Верховну Раду призначити нові вибори мера міста, проте в парламенті тоді заявили, що не можуть цього зробити, оскільки не отримали всі необхідні документи.
Нагадаємо, міськрада Харкова позбавила Кернеса позбавили повноважень міського голови 24 лютого — через два місяці після його смерті.