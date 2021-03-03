У Харкові можуть призначити позачергові вибори мера, фото: Wikimapia

https://racurs.ua/ua/n151253-smert-kernesa-verhovna-rada-otrymala-vsi-dokumenty-dlya-pryznachennya-vyboriv-mera-harkova.html

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Харківська міськрада передала до Верховної Ради всі необхідні документи для призначення нових виборів мера міста.

Тепер у Верховної Ради є 90 днів для ухвалення відповідного рішення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та градобудування народний депутат Олександр Качура.

Очікуємо розгляду питання на засіданні комітету державної влади і місцевого самоврядування, — зазначив Качура.

На чергових виборах мера Харкова 25 жовтня 2020 року перемогу здобув Геннадій Кернес, який вже тоді перебував у Німеччині на лікуванні через тяжкий перебіг коронавірусної хвороби COVID-19.

У ніч на 17 грудня 2020 року Кернес помер. Зараз обов’язки міського голови тимчасово виконує секретар міськради Ігор Терехов.

Харківська міськрада ще у січні просила Верховну Раду призначити нові вибори мера міста, проте в парламенті тоді заявили, що не можуть цього зробити, оскільки не отримали всі необхідні документи.

Нагадаємо, міськрада Харкова позбавила Кернеса позбавили повноважень міського голови 24 лютого — через два місяці після його смерті.