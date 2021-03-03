Зеленський наклав вето на закон про захист викривачів корупції

Володимир Зеленський, фото: «Дніпроград»

https://racurs.ua/ua/n151252-zelenskyy-naklav-veto-na-zakon-pro-zahyst-vykryvachiv-korupciyi.html

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Володимир Зеленський, президент України, повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон «Про внесення змін до Закону України „Про запобігання корупції“ щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів», який парламент ухвалив 4 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, застосування вето пов’язане передбаченим цим законом запровадженням Єдиного порталу повідомлень викривачів.

Цей портал має являти собою базу даних, до якої вноситиметься повідомлена викривачами інформація щодо корупції чи пов’язаних злочинів, а також інформація про осіб, які мають статус викривачів (зокрема їхні персональні дані).

Водночас цим законом не визначено порядок захисту таких даних, а також випадки, підстави та коло осіб, яким надаватиметься доступ до них, зазначають в Офісі президента. Також у відомстві вважають, що положення цього закону суперечать нормам законодавства щодо захисту персональної інформації.

Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у лютому Зеленський ветував закон про відновлення конкурсів на держслужбі. Згодом Верховна Рада, знову розглядаючи цей законопроект, погодилася із правками Зеленського.