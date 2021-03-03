Зеленский наложил вето на закон о защите обличителей коррупции

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Владимир Зеленский, фото: «Дніпроград»
Зеленский наложил вето на закон о защите обличителей коррупцииhttps://racurs.ua/n151252-zelenskiy-nalojil-veto-na-zakon-o-zaschite-oblichiteley-korrupcii.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон «О внесении изменений в Закон Украины „О предотвращении коррупции“ по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей», который парламент принял 4 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По словам Зеленского, применение вето связано предусмотренным этим законом введением Единого портала сообщений обличителей.
Этот портал должен представлять собой базу данных, в которую будет вноситься сообщенная обличителями информация о коррупции или связанных преступлениях, а также информация о лицах, имеющих статус обличителей (в частности их персональные данные).
В то же время этим законом не определен порядок защиты таких данных, а также случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним, отмечают в Офисе президента. Также в ведомстве считают, что положения этого закона противоречат нормам законодательства относительно защиты персональной информации.
Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей, — отметил Зеленский.
Напомним, в феврале Зеленский ветировал закон о восстановлении конкурсов на госслужбе. Впоследствии Верховная Рада, снова рассматривая этот законопроект, согласилась с поправками Зеленского.
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