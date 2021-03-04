Ракета Starship Ілона Маска вперше успішно приземлилася, а тоді вибухнула

https://racurs.ua/ua/n151256-raketa-starship-ilona-maska-vpershe-uspishno-pryzemlylasya-a-todi-vybuhnula-video.html

Ракурс

Американська космічна компанія SpaceX Ілона Маска у ніч на 4 березня успішно запустила десятий прототип міжпланетного багаторазового корабля Starship. Дослідникам вперше вдалося посадити прототип ракети на землю, до цього вони постійно розбивалися при посадці.

Ключовим моментом цього тестового польоту був збір даних про управління кораблем під час повторного запуску. І ми мали успіх, — заявили у SpaceX.

Під час випробувань Starship SN10 впродовж кількох хвилин піднявся до запланованої висоти та перейшов у режим керованого падіння. Двигуни корабля спрацювали відповідно до визначеного алгоритму. Прототип ракети піднявся на висоту близько 10 км, виконав розворот, контрольоване зниження, повторно запустив двигуни і успішно приземлився на спеціальний майданчик.

Втім, за кілька хвилин після приземлення ракета все одно вибухнула, — виявилося, що Starship SN10 дещо кренить в один бік. Внаслідок цього, частина його корпусу зайнялася і вибухнула. Причини катастрофи наразі встановлюються. У SpaceX не виключають витік пального.

Нагадаємо, цей запуск Starship двічі переносили. Напередодні старту SN10 Ілон Маск зазначив, що випробування прототипу пройдуть успішно з імовірністю 60%.