Ракета Starship Илона Маска впервые успешно приземлилась, а затем взорвалась

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Ракурс

Американская космическая компания SpaceX Илона Маска в ночь на 4 марта успешно запустила десятый прототип межпланетного многократного корабля Starship. Ученым впервые удалось посадить прототип ракеты на землю, до этого они постоянно разбивались при посадке.

Ключевым моментом этого тестового полета был сбор данных об управлении кораблем во время повторного запуска. И мы имели успех, — заявили в SpaceX.

Во время испытаний Starship SN10 в течение нескольких минут поднялся до запланированной высоты и перешел в режим управляемого падения. Двигатели корабля сработали в соответствии с определенным алгоритмом. Прототип ракеты поднялся на высоту около 10 км, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели и успешно приземлился на специальную площадку.

Впрочем, спустя несколько минут после приземления ракета все равно взорвалась, — оказалось, что Starship SN10 кренит в одну сторону. В результате этого, часть его корпуса загорелась и взорвалась. Причины катастрофы устанавливаются. В SpaceX не исключают утечку горючего.

Напомним, этот запуск Starship дважды переносили. Накануне старта SN10 Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60%.