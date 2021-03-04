Нові штами коронавірусу виявили інфекціоністи в Україні

https://racurs.ua/ua/n151265-novi-shtamy-koronavirusu-vyyavyly-infekcionisty-v-ukrayini.html

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Нові штами коронавірусу виявили інфекціоністи в Україні. Цю інформацію офіційно підтвердила професор, доктор медичних наук, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. О. Богомольця Ольга Голубовська.

Навздогін моєму повідомленню щодо особливостей клінічного перебігу COVID-19 наразі, в якому я припустила, що ми маємо справу з новим штамом вірусу, сьогодні таки отримані деякі докази цього, — розповіла Голубовська.

Вона додала, що одна з компаній надала можливість проведення секвенування генома SARS-CoV-2 Інституту епідеміології та інфекційних хвороб в рамках клінічного дослідження вітчизняного противірусного препарату.

Секвеновані зразки матеріалу від двох хворих з Івано-Франківська виявили мутацію S-білка в положенні 501 — N501Y. Ця мутація виявляється у «британського», «бразильського» і «південно-африканського» штамів. Є думка, що вона сприяє посиленню заразності через більшу спорідненість вірусу до рецепторів АПФ, — зауважила інфекціоніст.

За її словами, інформація про те, що ця мутація сприяє збільшенню рівня смертності на сьогодні відсутня.

Однак зараз за короткий проміжок часу нас накрила чергова хвиля захворюваності з великою часткою важких хворих, відділення інтенсивної терапії переповнені, і, боюся, цей період для нас буде найважчим з часу появи перших хворих, — резюмувала Голубовська.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 3 березня, виявили ще у 10 тис. 57 осіб. Також 4 тис. 837 пацієнтів одужали, а 194 — на жаль, померли від ускладнень.