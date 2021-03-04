Вакцина от коронавируса. Фото: Украинская правда

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Кабинет министров планирует разрешить использовать остатки вакцин от для украинцев вне общей очереди, чтобы избежать утилизации препарата.

Дозы и упаковки вакцины рассчитаны на определенное количество людей. Есть часть вакцин, которые не успевают использоваться в период, когда они открыты, и должны быть использованы в течение двух-трех суток, дальше такая вакцина должна фактически выбрасываться. Выбрасывать ее — это кощунство, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

В рамках вакцинации в Украине остатки препаратов будут передавать на пятый этап национальной кампании. Кроме того, вакцины смогут перепродать частным клиникам по себестоимости, чтобы украинцы могли вакцинироваться вне очереди.

Шмыгаль хотел бы, чтобы этим летом люди с паспортами вакцинации могли свободно путешествовать за границу.

Это пока только как мечта — дать возможность вакцинироваться коммерчески. То есть остатки вакцин, которой правительство не будет иметь возможности использовать на первых этапах, будем передавать на пятый этап. И, конечно, мы можем как правительство передавать по себестоимости их коммерческим клиникам, — сказал он.



Шмыгаль подчеркнул, что клиники смогут вне очереди вакцинировать тех, кто, например, хочет выехать из страны с туристической целью. Такие прививки будут платными.

Напомним, жесткий локдаун не исключил Шмыгаль во время третьей волны COVID-пандемии. Премьер-министр призвал придерживаться ограничений, потому что «с коронавирусом придётся жить».