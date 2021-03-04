Священник. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151278-vakcinirovatsya-ot-koronavirusa-ranshe-mogut-jurnalisty-i-svyaschenniki.html

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Вакцинация в Украине уже началась, но коррективы в план иммунизации населения до сих пор вносятся. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал возможные «сдвиги» в этапах приоритетности вакцинации в Украине журналистов и священников.

Изменения в плане вакцинации связаны с высоким риском заражения коронавирусом у представителей церкви и журналистов. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

По словам премьер-министра, во время встречи с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций появилась идея «продвинуть» выше в этапности священнослужителей, поскольку они имеют высокую контактность с людьми, и могут быть распространителями коронавируса, а также имеют высокие риски заражения инфекцией во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

Напомним, ранее мы сообщали, что доплаты для медиков, привлеченных к вакцинации от коронавируса, анонсировала власть. Для поддержки медработников, работающих в лабораториях и находящихся в составе мобильных групп, выделят 1 млрд 823 млн грн. Соответствующую инициативу поддержал Кабинет министров.