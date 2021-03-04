Доплаты для медиков-вакцинаторов анонсировали у Степанова

Медики. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151273-doplaty-dlya-medikov-vakcinatorov-anonsirovali-u-stepanova.html

Ракурс

Доплаты для медиков, привлеченных к вакцинации от коронавируса, анонсировали власти. Для поддержки медработников, работающих в лабораториях и находящихся в составе мобильных групп, выделят 1 млрд 823 млн грн.

Соответствующую инициативу поддержал Кабинет министров. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга.

Сообщается, что 1 млрд 482 млн грн выделили для оплаты медицинских услуг медикам, вовлеченным в борьбу с коронавирусом, в частности, работающим с вакцинацией.

По поручению Министерства созданы дополнительные стимулы и введен новый пакет медицинских услуг в программе медицинских гарантий. Еще 341 млн выделили лабораторным подразделениям Минздрава, которые тестируют больных. То есть общая сумма — 1 млрд 823 млн грн для осуществления указанных мероприятий. Эти средства были заложены через специальный фонд, который по состоянию на 1 января 2021 года имеет остаток, и создан за счет остатков с прошлого года в ковидном фонде, — заявила заместитель Степанова.

Шаталова отметила, что таким образом власть поддерживает медиков, работающих в условиях пандемии коронавируса. Она напомнила, что Минздрав рассчитывает вакцинировать всего около 20 млн украинцев при полной нагрузке команд по иммунизации.

При этом медики-вакцинаторы должны проводить предварительный осмотр пациента на предмет противопоказаний, определять принадлежность гражданина к той или иной целевой группе, проводить первый этап иммунизации и контролировать самочувствие вакцинированных.

Напомним, ранее мы сообщали, что запрет на разглашение информации о производителях вакцин, поставляемых в Украину, объяснили в Министерстве здравоохранения. Как оказалось, Минздрав засекретил информацию о производителях и поставщиках вакцин из-за соответствующего условия контракта с международной организацией Crown Agents. Эта компания осуществляет закупки для Украины на основании соглашения с Кабмином.