Фейки о вакцинации. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151270-deystvitelno-li-indiyskaya-vakcina-huje-evropeyskoy-populyarnye-feyki-razveyali-v-minzdrave.html

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Фейки о вакцинации от коронавируса захватили украинский интернет вместе со стартом вакцинации в Украине. В Министерстве здравоохранения опровергли ряд дезинформации относительно вакцин, которые закупила Украина и вакцинации в целом.

Соответствующее подборку опровержений опубликовали на сайте Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первый, и один из самых распространенных фейков касается вакцины Covishield, которая была закуплена Украиной. Авторы фейка заявляют, что Covishield — это «генерик», который не имеет ничего общего с вакциной Oxford/AstraZeneca. В Минздраве заявляют, что это неправда, поскольку Covishield изготавливают в индийском Институте сыворотки крови по лицензии AstraZeneca. Поэтому Covishield — это та же AstraZeneca, только изготовленная на индийском заводе.

Вторым фейком является то, что из-за якобы низкой эффективности вакцины Oxford/AstraZeneca ВОЗ рекомендует использовать ее только в чрезвычайных случаях, когда государство не может закупить качественный препарат. На самом деле все вакцины от коронавируса зарегистрированы ВОЗ только для экстренного медицинского применения в чрезвычайных ситуациях, таких как пандемия.

Третьим фейком является то, что в мире якобы зафиксированы случаи смерти после вакцинации от коронавируса. Анализ, проведенный ВОЗ показал, что летальные случаи соответствуют ожидаемому уровню смертности от различных причин, и нет оснований считать, что они связаны с вакцинацией.

Все индийские вакцины намного хуже европейских — такой фейк активно распространяют в соцсетях, однако он не имеет ничего общего с реальностью, поскольку Индия занимает третье место на мировом фармрынке. Именно Индия обеспечивает примерно 65% мирового рынка вакцин, а Serum Institute, который производит CoviShield — это крупнейшее предприятие мира, экспортирующее свою продукцию в 140 стран.

Еще одним распространенным фейком является информация о том, что мРНК-вакцины — генетическая оружие, которое меняет наши гены. В Минздраве заявляют, что мРНК-вакцины от коронавируса никогда не попадает в ядро клетки, где расположена наша ДНК. Это означает, что мРНК не может влиять или взаимодействовать с нашей ДНК любым образом. В то же время мРНК-вакцины работают с природными защитными силами организма, чтобы безопасно выработать иммунитет.

Также вакцина от коронавируса не вызывает бесплодия у женщин и сильного анафилактического шока, не провоцирует рассеянный склероз, а заболеть коронавирусом после вакцинации — невозможно, поскольку ни одна вакцина не содержит живого вируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. За сутки 45 тыс. украинцев, которые не входят в приоритетные группы, стали в очередь на вакцинацию с помощью мобильного приложения или сайта «Дія». Чаще всего на вакцинацию через «Дію» записывались люди в возрасте 21−39 лет (63%), 17,5% — от 40 до 49 лет, 9,2% — от 50 до 59 лет, 4,2% — от 60 до 69 лет.