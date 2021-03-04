Фейки про вакцинацію. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151270-chy-diysno-indiyska-vakcyna-girsha-za-ievropeysku-populyarni-feyky-sprostuvaly-v-moz.html

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Фейки про вакцинацію від коронавірусу захопили український інтернет разом зі стартом вакцинації в Україні. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) спростували низку дезінформації щодо вакцин, які закупила Україна та вакцинації загалом.

Відповідну добірку спростувань опублікували на сайті МОЗ. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Перший, і один із найпоширеніших фейків стосується вакцини Covishield, яка була закуплена Україною. Автори фейку заявляють, що Covishield — це «генерик», який не має нічого спільного з вакциною Oxford/Astrazeneca. У МОЗ заявляють, що це неправда, оскільки Covishield виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією AstraZeneca. Тому Covishield — це та сама вакцина AstraZeneca, тільки виготовлена на індійському заводі.

Другим фейком є те, що через нібито низьку ефективність вакцини Oxford/AstraZeneca ВООЗ рекомендує використовувати її тільки в надзвичайних випадках, коли держава не може закупити якісніший препарат. Насправді всі вакцини проти коронавірусу зареєстровані ВООЗ тільки для екстреного медичного застосування в надзвичайних ситуаціях, таких як пандемія.

Третім фейком є те, що у світі нібито зафіксовані випадки смерті внаслідок вакцинації від коронавірусу. Аналіз, здійснений ВООЗ засвідчив, що летальні випадки відповідають очікуваному рівню смертності від різних причин, і немає підстав вважати, що вони пов’язані з вакцинацією.

Всі індійські вакцини набагато гірші за європейські — такий фейк активно поширюють у соцмережах, однак він немає нічого спільного з реальністю, оскільки Індія посідає третє місце на світовому фармринку. Саме Індія забезпечує приблизно 65% світового ринку вакцин, а Serum Institute, який виробляє CoviShield — це найбільше підприємство світу з виробництва вакцин, котре експортує свою продукцію до 140 країн.

Ще одним поширеним фейком є інформація про те, що мРНК-вакцини — генетична зброя, яка змінює наші гени. У МОЗ заявляють, що мРНК-вакцини від коронавірусу ніколи не потрапляє в ядро клітини, де розташована наша ДНК. Це означає, що мРНК не може впливати чи взаємодіяти з нашою ДНК будь-яким чином. Натомість мРНК-вакцини працюють із природними захисними силами організму, щоби безпечно виробити імунітет.

Також вакцина від коронавірусу не викликає безпліддя в жінок та сильного анафілактичного шоку, не спричиняє розсіяний склероз, а захворіти на коронавірус після вакцинації — неможливо, оскільки жодна вакцина не містить живого вірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває в Україні. За добу 45 тис. українців, які не входять у пріоритетні групи, стали в чергу на вакцинацію за допомогою мобільного додатку чи сайту «Дія». Найчастіше на вакцинацію через «Дію» записувалися люди віком 21−39 років (63%), 17,5% — від 40 до 49 років, 9,2% — від 50 до 59 років, 4,2% — від 60 до 69 років.